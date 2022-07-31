Бывший генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию в Европе. Об этом в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову.

По словам журналистки, состояние Чубайса нестабильное. Как заявила Собчак, он внезапно почувствовал себя плохо, у него начали отниматься руки и ноги.

«Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — написала Собчак в Telegram.

23 марта стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой бывшего главы «Роснано».

Синдром Гийена-Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, которая проявляется вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

Как заявлял врач-невролог Павел Хорошев, распространение штамма коронавируса «омикрон» привело к учащению случаев этого заболевания. Он подчеркнул, что до пандемии COVID-19 синдром выявлялся в крайне редких случаях. (gazeta.ru)