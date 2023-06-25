Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал ставку на то, что единственный способ сохранить свою компанию, как независимую силу — это выступить против минобороны РФ, но он переоценил свои перспективы.

Об этом говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что Пригожин рассматривал срок — 1 июля, установленный минобороны для формализации контроля над нерегулярными формированиями, включая «Вагнер», как экзистенциальную угрозу его политическому (и, возможно, личному) выживанию.

Поэтому он решил рискнуть, использовав свои силы, в попытке сменить руководство минобороны, а не полностью потерять ЧВК «Вагнер». Аналитики Института допустили, что Пригожин планировал этот мятеж, о чем говорят координация и скорость «вагнеровских» движений, но у ISW пока нет подтверждений этой гипотезе.

Эксперты ISW отметили, что единственная реальная надежда Пригожина на прочный успех заключалась в обеспечении дезертирства минобороны, но он этого не сделал.

«Восстание Пригожина еще больше подорвало его базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК «Вагнер»», — констатировали эксперты.

В Институте допустили, что Пригожин также разозлил многих сотрудников «Вагнера» и симпатизирующих этой ЧВК ультранационалистов тем, что не довел до конца попытку марша на Москву.

Кроме того, аналитики отметили, что соглашение, достигнутое Пригожиным с Лукашенко и Кремлем, расстроит сотрудников «Вагнера», поскольку оно положило конец усилий главаря наемников оградить их от подчинения минобороны. (unian.az)