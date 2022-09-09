Правозащитники отреагировали на желание Саудовской Аравии принять ЧМ-2030.

Сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Греция хотят совместно провести турнир. В случае успеха этой заявки турнир пройдет зимой, как и чемпионат мира в Катаре, который состоится в этом году.

Правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия») заявила, что проведение ЧМ-2030 в Саудовской Аравии будет «практически невозможным», если ФИФА применит критерии, связанные с правами человека.

По мнению организации, ФИФА должна неукоснительно применять критерии прав человека при рассмотрении любой возможной заявки с участием Саудовской Аравии. (sports.ru)