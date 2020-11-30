Американцев заверили, что вакцина уже в пути

Два ведущих американских эксперта по коронавирусу в воскресенье заверили американцев, что вакцина против COVID-19 скоро станет доступна, предупредив вместе с тем, что, пока этого не произошло, несоблюдение мер предосторожности может привести к катастрофическим последствиям, сообщает Голос Америки.

«К концу года у нас должно быть достаточно вакцины, чтобы иммунизировать 20 миллионов американцев, и мы должны сделать иммунизацию от воздействия», – сказал, выступая на канале CNN, адмирал Бретт Джируар, возглавляющий программу тестирования. «Однако, – подчеркнул он, – американцы должны правильно вести себя – (по крайней мере,) пока мы не добьемся широкого распространения… вакцины».

Джируар охарактеризовал две перспективные вакцины, которые сейчас находятся на рассмотрении Управления по контролю за продуктами и лекарствами, назвав их «спасающими жизнь».

«Это положит конец пандемии», – заявил Джируар. Однако до тех пор, подчеркнул он, необходимо соблюдать меры предосторожности – в частности, носить маски и избегать переполненных помещений.

Он также выразил убеждение в том, что в вопросе о распределении вакцины будет иметь место «плавный, профессиональный переход» от администрации уходящего президента Дональда Трампа к администрации избранного президента Джо Байдена.

Доктор Энтони Фаучи, ведущий в стране эксперт по инфекционным заболеваниям, выступая в программе ABC «На этой неделе», сказал: «Помощь уже в пути».

Он также подчеркнул, что первых поставок вакцины можно ожидать к середине декабря.