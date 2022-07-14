Американское посольство в Киеве призвало находящихся в Украине граждан США покинуть страну по соображениям безопасности.

Как сообщает ТАСС, в распространенном в четверг дипмиссией предупреждении говорится:

«Посольство США призывает американских граждан не въезжать в Украину, а уже находящихся в Украине — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно».

Посольство США предостерегает соотечественников от присоединения к «крупным скоплениям людей» и участия в «организованных мероприятиях».

В заголовке уведомления говорится о «ракетной угрозе» в Украине.

Американские дипломаты советуют согражданам, находящимся в Украине, «немедленно искать укрытие» в случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги, не приближаться «ни к каким обломкам» при ракетных обстрелах.

Кроме того, посольство подчеркивает, что в случае перехвата ракет или беспилотных летательных аппаратов угрозу могут представлять «падающие обломки».

По оценке диппредставительства США, «ситуация в сфере безопасности на всей Украине крайне нестабильная, условия могут без предупреждения, то есть резко и внезапно ухудшиться».