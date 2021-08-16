Регулятор транспортной безопасности США начинает расследование в отношении компании Tesla из-за подозрения в неполадках в системе автопилотирования (ADAS). Об этом в понедельник сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США.

По его информации, NHTSA с 2018 года в США зафиксировало 11 случаев, в которых модели автомобиля Tesla «участвовали в [дорожно-транспортных] происшествиях и в результате врезались в один или более автомобилей».

Как сообщает агентство, ведомство в ходе расследования рассмотрит около 765 тыс. автомобилей, выпущенных с 2014 по 2021 годы.

В июне NHTSA расследовало 30 случаев ДТП с участием автомобилей Tesla, в результате которых погибли 10 человек. По итогам исследования ведомство приостановило эксплуатацию системы ADAS.