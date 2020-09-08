Американский онлайн-ретейлер Wish вслед за Amazon запретил продажу семян

Руководство американской торговой интернет-платформы Wish запретило продажу семян в свете того, что посылки с ними в последние месяцы по неясным причинам получили тысячи американцев, хотя они таких заказов не делали. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Корпорация Amazon, руководствуясь теми же соображениями, запретила с 3 сентября доставку в США семян из других стран. «В дальнейшем мы разрешим продажу семян лишь тем продавцам, которые находятся в США», — уточнили в руководстве крупнейшего в мире онлайн-ретейлера.

В свою очередь Wish, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско (штат Калифорния), временно ввела полный запрет на продажу семян на своей торговой площадке. Представитель компании указал The Wall Street Journal, что это ограничение введено на фоне «сохраняющейся угрозы американским покупателям».(ТАСС)