Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели исследование, целью которого было изучение связи вакцинации беременных женщин от COVID-19 и преждевременных родов.

Специалисты составили отчет на основании данных женщин с предполагаемым началом беременности в период с 17 мая по 24 октября 2020 г. и предполагаемыми сроками родов, исходя из 40-недельной беременности, в период с 21 февраля по 31 июля 2021 года. Из них 10 064 женщин (21,8%) уже получили одну дозу вакцины от COVID-19 во время беременности, 9892 женщины (98,3%) были полностью привиты во втором или третьем триместре беременности.

Отмечается, что вакцинация рекомендуется при беременности для предотвращения тяжелого течения COVID-19, однако женщины опасаются прививаться и не доверяют существующим вакцинам. Ученые подтвердили, что вакцинация не создает риски преждевременных родов и не влияет на рождение ребенка недоношенным.