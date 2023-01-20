Россия продолжает просить Иран и Северную Корею о помощи с ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Об этом заявили заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал в ходе общения с журналистами, сообщает Укринформ.

Штаты считают, что РФ продолжит углублять отношения с этими странами.

«Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает», — сказал Колин Кал, назвав такие просьбы сигналом отчаяния.

По словам Шерман, они обеспокоены отношениями Российской Федерации с Ираном, поэтому продолжат следить за ее действиями в отношении производства ракет и вводить санкции.

С одной стороны, да, сигнал отчаяния, нехватка, но с другой-то – поставки вооружений как минимум из Ирана в Россию, судя по происходящему в Украине, продолжаются. И летит всё это на головы мирных жителей этой страны. Есть ли сегодня у Запада, у США какие-либо инструменты, рычаги воздействия, чтобы прекратить подобного рода сотрудничество между Россией и Ираном? Или так это и будет продолжаться?

Эти моменты прокомментировали по просьбе # иностранные эксперты.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Начнем с того, что РФ сегодня ищет оружие по всему миру, и понятно, что Иран и КНДР — это то, что на поверхности. Иран уже частично признал поставки вооружений в РФ, что делает его соучастником в этой войне. И страны Запада вряд ли могут этому помешать.

Но есть другой важный момент. Вчера Шойгу объявил о новой программе реформ в российской армии и фактическом переводе экономики на военные рельсы. Есть ли у РФ для этого ресурсы? Сегодня нет. Где они будут их искать? Точно не в Иране и не в Северной Корее. Поэтому главной задачей Запада сегодня является предотвращение попадания военных технологий и технологий двойного назначения в Россию в обход санкций. Это гораздо важнее, чем поставки из Ирана или КНДР, которые мало что могут дать России.

Военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Украина) Павло Лакийчук:

— Да, Россия, готовясь к операции вторжения, допустила роковую ошибку — недооценила противника и, соответственно, неправильно рассчитала потребные силы и средства на ведение войны. Да, очевидна нарастающая нехватка техники, боеприпасов, материальных средств на ведение длительной полномасштабной войны. И тут проявляется вторая роковая ошибка агрессора — Путин не предполагал такого уровня международной изоляции. «Оружейные цепочки» военно-технического сотрудничества оборваны. Приходится искать союзников там, где еще год назад даже кремлевский режим не стал бы. Не то что побрезговал, поостерегся. Но маски сорваны, мосты сожжены — терять больше нечего, имидж рукопожатной респектабельной России безвозвратно утерян. Москва присоединилась к «клубу изгоев». Но не возглавила его, как хотелось бы в Кремле. Муллы помнят, кто для них «Большой сатана», кто «Малый сатана» и кто «Меньший сатана» (Lesser Satan). Они используют момент слабости Lesser Satan для борьбы с «Большим и малым сатаной». С их стороны это временный союз, который имеет прагматические цели. Взамен на ширпотребовские дроны и устаревшие ракеты Тегеран получит гораздо больше — современные самолеты, вертолеты, танки и другую технику. Получит все, что хотел — Москва не в том положении, чтобы торговаться, оружие ей нужно «здесь и сейчас».

Соединенные Штаты, сосредоточившись на угрозе ядерного потенциала РФ, тоже «не просчитали» столь быстрое сближение стран-изгоев. И, очевидно, не знают, что предпринять. Оттого и реакция такая, больше на словах. Тем не менее, в дальнейшем США будут сосредотачиваться именно на том, чтобы срывать поставки оружия из Ирана в Россию и из России в Иран. Важным фактором здесь должна стать позиция Израиля, который за внутренними избирательными баталиями и сирийской кампанией прозевал собственную угрозу от российско-иранского сближения. Как поведет себя Тель-Авив и «новый-старый» премьер Нетаньяху, прогнозировать пока сложно.

По словам специального посла США по вопросам Ирана, Штаты сосредоточатся именно на задачах «сорвать, задержать и санкционировать» поставки оружия в Россию из Ирана, а не на переговорах по возобновлению международного ядерного соглашения, заблокированных Тегераном. «Иран не заинтересован в соглашении, и мы сосредоточены на других вещах. Просто сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные устремления иранского народа (речь идет о поддержке иранских протестов)», – сказал Малли. Американская мельница медленно раскручивается, но мелет нещадно.