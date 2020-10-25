Американец выиграл в лотерею дважды за год

Мужчина из американского штата Небраска сорвал джекпот второй раз в этом году. Об этом пишет CNN.

Майкл Кристиансен выиграл $100 000, купив лотерейный билет 20X The Money Scratch. Ранее американец он получил $50 000, сорвав джекпот в марте на билетах Money Clip Scratch.

Мужчина приобрел оба выигрышных билета в магазине Louie’s Liquor в Норфолке.

В лотерее 20X The Money можно выиграть до $100 000. Шансы на выигрыш $100 000 составляют 1 к 80 000. В лотерее Money Clip шансы на выигрыш главного приза в размере $50 000 также составляют 1 к 80 000.(Газета.Ru)

| 2020-10-25T14:56:02+04:00 25 октября 2020, 17:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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