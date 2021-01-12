Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей

Компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям (PAC) приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства.
«Учитывая неприемлемую попытку подорвать законный демократический процесс, комитет по политическим действиям Amazon приостановил выделение пожертвований всем членам конгресса, которые голосовали за отмену результатов президентских выборов в США», — заявил представитель Amazon, которого цитирует телеканал CNN.
В компании отметили, что намерены «обсудить свои опасения» напрямую с теми членами конгресса, которых ранее поддерживали.(РИА Новости)