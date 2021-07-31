Европейский регулятор в сфере конфиденциальности оштрафовал американского онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. на $887 млн за нарушения, касающиеся рекламы. Это крупнейший в истории штраф, назначенный за нарушение закона Евросоюза о защите данных, передает Интерфакс.

Пресс-служба Amazon уточнила, что компанию оштрафовала Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) — основной регулирующий орган для Amazon в Европе, поскольку штаб-квартира компании находится именно в Люксембурге.

Также регулятор поручил Amazon пересмотреть ряд деловых практик, однако в сообщении не уточняется, о чем именно идет речь.

Amazon назвала решение регулятора необоснованным и пообещала подать на него апелляцию.

«Решение, связанное с тем, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основано на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности, предложенный штраф совершенно не соответствует даже подобной интерпретации», — сообщила компания.