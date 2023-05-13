Amazon работает над секретным проектом под кодовым названием Burnham — это будет усовершенствованная версия робота Astro с «интеллектуальным и разговорным голосовым интерфейсом», пишет Business Insider со ссылкой на собственные источники.

Усовершенствованный Astro на базе Burnham будет работать с большими языковыми моделями и другими передовыми алгоритмами ИИ — это поможет машине освоиться в контексте быта семьи и действовать соответствующим образом. Программная платформа запоминает, что видела и усвоила, и может впоследствии участвовать в диалоге с владельцем.

К примеру, робот сможет распознать горящую на плите конфорку или открытый кран, найти в доме хозяина и сообщить ему об этом. Машина поймёт, когда человек упадёт и при необходимости свяжется со службами экстренной помощи. Робот поможет найти в квартире пропавшие ключи, проследит, не оставлено ли на ночь открытым окно, и привёл ли ребёнок друзей из школы. Все эти задачи в той или иной мере уже можно решать при помощи устройств умного дома, но для этого требуются несколько устройств и сценариев, а новый Astro сделает всё самостоятельно.

В Amazon предусмотрели и возможность решения роботом и более сложных задач. К примеру, он обнаруживает на полу разбитое стекло, знает, что оно представляет угрозу владельцу и в приоритетном порядке убирает его, чтобы никто не наступил на стекло — по сути, выявляет проблемы и решает их. Впрочем, для вывода продукта на рынок технология Burnham ещё не готова, и в Amazon признают, что предстоит проделать ещё много работы.