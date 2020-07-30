Amazon, Apple, Facebook и Google подвергли критике в Конгрессе США

Крупнейшие IT-компании мира подверглись жесткой критике во время слушаний в антимонопольном подкомитете Конгресса США.

Заседание длилось более 5 часов, на вопросы конгрессменов по видеосвязи отвечали главы Amazon, Apple, Facebook и Google — Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи. Никогда прежде они не давали показаний перед конгрессменами вместе.

Председатель подкомитета Дэвид Сиссилин упрекнул концерны в «монопольной власти». «Чтобы расти, доминирующие платформы использовали свое влияние разрушительным, вредным образом», — подчеркнул он. По мнению Ссиссилина, некоторые компании необходимо «разделить», деятельность других — «надлежаще регулировать».

По итогам слушаний антимонопольный комитет, который входит в состав юридического комитета, должен разработать рекомендации по регулированию деятельности крупнейших IT-компаний. (DW)