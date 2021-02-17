Алмаз в 100 каратов назвали в честь вакцины «Спутник V»

Алмазодобывающая компания «Алроса» назвала особо крупный алмаз ювелирного качества весом 100,53 карата в честь первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19 — «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение компании.

Алмаз «Спутник V» имеет форму уплощенного октаэдра, весит 100,53 карата; размер камня — 27,15 х 28,81 х 29,56 миллиметра. Алмаз был добыт на севере Якутии и имеет выраженный светло-желтый цвет.

«Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых. Появление вакцины, да еще в кратчайшие сроки, — исключительное событие, благодаря которому у нас появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни», — заявил гендиректор «Алросы» Сергей Иванов.