«Провокационный визит кандидата в президенты госпожи Пекресс на территорию Азербайджана, в первую очередь, был направлен против президента Макрона. Хотя президент Макрон был самым передовым политиком, который поддерживал Армению во время войны, и дело даже дошло до того, что отношения между Францией и Азербайджаном оказались под вопросом». Об этом в интервью азербайджанским телеканалам заявил президент Ильхам Алиев.

«Несмотря на это, в течение всей войны он однозначно выступал на стороне Армении. Меня удивляет неблагодарность Пашиняна, что главный соперник Макрона направлена в Карабах, и таким образом для нее созданы большие возможности для завоевания голосов проживающих во Франции армян. Ну а во-вторых, хочу еще раз сказать, что это ничего не изменит…

Франция признала итоги войны, и по инициативе президента Макрона в прошлом месяце в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча. Эта встреча также имела важное значение для отношений между Азербайджаном и Францией. Потому что мы с президентом Макроном разъяснили друг для друга много вопросов. Я думаю, что есть возможности вернуться к нормальному формату отношений. Вы знаете, в политике я всегда был за то, чтобы не поддаваться эмоциям», — сказал Ильхам Алиев.