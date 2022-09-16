«Около двух суток режим прекращения огня соблюдается».

Как сообщает #, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде.

Глава государства выразил благодарность российскому лидеру за оперативное реагирование на обострение ситуации на азербайджано-армянской границе.

«Боестолкновения продолжались менее 8 часов. Хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается. Это говорит, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации. Пограничные конфликты случаются, к сожалению. Они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон», — отметил Ильхам Алиев.