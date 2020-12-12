Алиев объявил о создании российско-турецкого центра по Карабаху в Агдаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о создании российско-турецкого мониторингового центра по Нагорному Карабаху в Агдаме.

1 декабря Москва и Анкара завершили переговоры о совместном центре по Карабаху и подписали соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в этом регионе.

На следующий день минобороны Турции заявило, что турецкие и российские военные в ближайшее время приступят к выполнению своих обязанностей в совместном центре (lenta.ru)