Алиев объявил о создании российско-турецкого центра по Карабаху в Агдаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о создании российско-турецкого мониторингового центра по Нагорному Карабаху в Агдаме.

1 декабря Москва и Анкара завершили переговоры о совместном центре по Карабаху и подписали соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в этом регионе.

На следующий день минобороны Турции заявило, что турецкие и российские военные в ближайшее время приступят к выполнению своих обязанностей в совместном центре (lenta.ru)

| 2020-12-12T18:32:56+04:00 12 декабря 2020, 19:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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