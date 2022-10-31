В Сочи начались переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с российским лидером Владимиром Путиным.

«Карабахский конфликт — это уже история», об этом Президент заявил в ходе двусторонней встречи с Президентом России.

Глава государства отметил, что карабахский конфликт был урегулирован два года назад и в этом контексте практически ничего нет для обсуждений.

Президент Ильхам Алиев еще раз поблагодарил Владимира Путина за роль, которую он сыграл в урегулировании карабахского конфликта два года назад.