Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян возобновят мирные переговоры в Брюсселе в эти выходные на фоне активизации посреднических усилий западных стран.

Об этом # сообщает со ссылкой на Financial times.

Президент Европейского совета Шарль Мишель проведет в воскресенье встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет газета.

Это будет первая личная встреча двух лидеров после переговоров в Мюнхене в феврале и после того, как в США прошла встреча министров иностранных дел двух стран на прошлой неделе.

По итогам встречи в США госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что эти переговоры «принесли ощутимый прогресс в достижении мирного соглашения». Он также отметил, что соглашение находится в пределах досягаемости, но, как известно, последние километры «марафона самые сложные».