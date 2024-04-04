4 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, в этом контексте отмечены возобновляемая энергия, транспортное сообщение, энергетическая безопасность и другие сферы взаимодействия.

Во время беседы было отмечено значение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанного между Азербайджаном и Европейским Союзом в 2022 году.

Подчеркнуто, что предстоящая в Баку под председательством Азербайджана СОР29 создает благоприятные возможности для сотрудничества в области климатической деятельности и зеленого перехода.

Президент Европейской комиссии выразила готовность Европейского Союза оказать Азербайджану поддержку в деятельности по гуманитарному разминированию.

В ходе телефонного разговора был поднят вопрос о предстоящей 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встрече. Президент Ильхам Алиев, как и при обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, высказал позицию азербайджанской стороны в связи с данной встречей и отметил важность региональной инклюзивности.