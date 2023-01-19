С этого года Азербайджан приступил к транзиту нефти из Казахстана, а не только из Туркменистана, который осуществляется уже на протяжении многих лет. Есть потенциал использования этого коридора и для углеводородов. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Евразийский Срединный коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я считаю, что сейчас нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми вовлеченными странами — в Центральной Азии, на Кавказе и в Европе — для активной работы над таможенным администрированием, достижения подхода «единого окна», по тарифной политике. Поскольку нам нужно добиться привлекательности этого маршрута не только в силу отсутствия других маршрутов, но и с коммерческой точки зрения», — подчеркнул глава государства.