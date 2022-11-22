Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и России.

Как сообщает # со ссылкой на сайт правительства России, премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях.

«Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. В развитие переговоров, состоявшихся 17 ноября 2022 года в Баку, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Михаил Мишустин и Али Асадов уделили особое внимание реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях», — отмечается в сообщении.