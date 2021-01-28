Альфонс Хуг: Азербайджан построил культурную инфраструктуру, вызывающую зависть у соседей

Директор Goethe-Zentrum Baku, всемирно известный куратор, критик и организатор выставок Альфонс Хуг – человек неординарного ума. Его проекты волнуют и будоражат, он неустанно придумывает новые идеи и с успехом воплощает их в разных странах мира. На его счету – известные художественные биеннале мира. Во время пандемии Хуг запустил в Азербайджане уникальный международный проект Le Biennali Invisibili (Невидимое биеннале), в котором принимают участие художники из 11 стран. В последние годы куратор живет в Баку.

В эксклюзивном интервью # Альфонс Хуг рассказал о новом проекте и о своей жизни в Азербайджане:

— Что вдохновило вас провести Le Biennali Invisibili, и что этот проект значит лично для вас?

— В условиях пандемии большинство биеннале по всему миру пришлось отложить или вовсе отменить. То же самое и с художественными ярмарками, выставками и другими мероприятиями арт индустрии. Поэтому очевидным выбором было создание онлайн биеннале. Перенести крупнейшее арт событие на цифровую платформу. Считаю, что это один из немногих цифровых проектов, где вы не просто фотографируете и выкладываете в сеть существующие произведения искусства, но и получаете возможность придумать совершенно новый формат.

Авторы Алисия Лаццарони, Антонио Бернакки, Тейн ван де Вейдевен и Эдуардо Кассина вдохновились книгой итальянского писателя Итало Кальвино «Невидимые города», которая так же вымышлена, как и наши произведения искусства. Мы придумали 11 воображаемых биеннале, участниками которых стали 11 художников со всего мира. У каждого из них была своя задача. Как и в большинстве концептуальных работ, текст всегда важнее изображений. На это и ориентировались наши участники.

— Азербайджан на «Невидимом биеннале» представляет художник Сабина Шихлинская. Что вы можете сказать о ее проекте?

— Работа Сабины интересна тем, что она затрагивает некоторые критические аспекты художественного мышления в целом. Используя стену как символ, она развивает тему противопоставления пространства и замкнутости, конца и бесконечности, обладания и лишения, свободы и изоляции.

— Вы работали с известными художниками, сотрудничали с крупнейшими биеннале и фестивалями во всем мире. В последние годы вы живете в Азербайджане. Как оцениваете культурную жизнь Баку?

— Самое примечательное в современном искусстве то, что оно всегда отражает историческое и культурное наследие каждой страны. Азербайджанская культура, формировавшаяся под тройным влиянием — России, Ирана и Турции, является довольно многообразной и интересной. В ней сочетаются восточные, мусульманские традиции и советский модернизм, при том, что все это развивалось на устойчивом кавказском субстрате. Мне было интересно открыть для себя все это многообразие. Азербайджан сумел построить культурную инфраструктуру, вызывающую зависть у соседей.

— А что вам больше всего полюбилось в Азербайджане?

— Определенно, это Ичеришехер, который я считаю одним из наиболее хорошо сохранившихся и отреставрированных ансамблей восточного города. Меня также впечатлило то, что для реализации одного из наших арт проектов, администрация Ичеришехер предложила нам помещение, где располагалась шахская мечеть в комплексе Дворца Ширваншахов в качестве пространства для инсталляции современного искусства. Из всех существующих в мире 54 мусульманских стран, такое могло произойти, наверное, только в Азербайджане.