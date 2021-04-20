Алексей Навальный стал лауреатом международной премии правозащитников

Отбывающий наказание в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом престижной международной награды в области прав человека. Премия присуждена межрегиональной коалицией из 25 правозащитных организаций за «исключительное мужество и героические усилия» Навального, направленные на то, чтобы обратить внимание на серьезные нарушения прав человека российскими властями, сообщил в понедельник, 19 апреля, Женевский форум по правам человека и демократии.

Вручение премии намечено на 8 июня, от имени политика, находящегося в колонии, ее получит 20-летняя дочь Навального Дарья, указывается далее. (DW)

| 2021-04-20T00:31:40+04:00 20 апреля 2021, 06:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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