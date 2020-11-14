Акция протеста вновь проходит в Республике Беларусь

Жители Минска вновь собрались на акции протеста в столице Республики Беларусь. Об этом сообщило в субботу, 14 ноября, TACC со ссылкой на белорусский портал Onliner.

«На «площади Перемен» с этой ночи организовалась своеобразная вахта: десятки человек до сих пор дежурят у стихийного мемориала в знаменитом на всю страну дворе. Обсуждается, что вахта во дворе будет бессрочной. Между тем в центре города уже оцеплены площади Независимости и Победы, также, как передают наши корреспонденты, по проспекту Независимости курсируют характерные микроавтобусы и автомобили ГАИ», — сообщили журналисты портала.

На разные улицы столицы вышли женщины с цветами. Организаторы назвали акцию «Женский марш-бросок».

Люди продолжают нести вахту памяти возле мемориала умершего протестующего Романа Бондаренко.

Выборы президента Республики Беларусь прошли 9 августа. По результатам выборов победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. После этого на улицы Минска вышли люди, которые не приняли итоги белорусских выборов.

На очередной акции протеста, 8 ноября, милиция задержала более 780 человек (iz.ru).