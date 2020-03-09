Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.

При этом стоимость ценных бумаг опустилась до минимального уровня с начала торгов акциями компании после IPO в декабре 2019 года.

Акции Saudi Aramco дешевеют на фоне обвала цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 25,1% и достигла уровня $33,9 за баррель. При этом на пике снижения цена нефти опускалась до $31,02, что на 31,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

С середины января котировки акций Saudi Aramco на бирже постепенно снижаются. Сначала фактором выступало обострение ситуации на Ближнем Востоке, затем негативным фоном стала вспышка коронавируса в Китае.

В пятницу, 6 марта, Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении сделки по сокращению добычи нефти после марта. Позже Bloomberg сообщило о планах Саудовской Аравии нарастить добычу нефти в апреле сверх 10 млн баррелей в сутки (б/с). Королевство в рамках соглашения ограничивает добычу на уровне 9,7 млн б/ с.(ТАСС)