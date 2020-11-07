Акции протеста против Трампа проходят у Белого дома

В Вашингтоне возле Белого дома проходят акции протеста против действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что на улицы вышли несколько сотен человек, которые требуют завершения полного подсчета голосов на выборах главы государства.

СМИ добавляет, что участники акции скандируют фразу «Трамп, уходи сейчас!».

Отмечается, что возле Белого дома продолжают дежурить полицейские отряды, однако они не вмешиваются в происходящее, так как спокойная обстановка сохраняется.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).