Голливудские актеры заявили о намерении начать забастовку. Совет Гильдии проведет собрание, чтобы принять окончательное решение.

Ранее Гильдия киноактеров США и Альянс продюсеров кино и телевидения не смогли прийти к соглашению после четырех недель переговоров о новых контрактах.

«Поскольку текущие договоренности истекли 12 июля, мы призываем Альянс продюсеров немедленно признать заслуги исполнителей и заключить подходящее соглашение с их профсоюзом», — заявили авторы инициативы.

Последняя забастовка актеров кино и телевидения в США прошла в 1980 году, со сценаристами они объединялись в 1960 году.

Весной американские сценаристы объявили забастовку, требуя повышения минимальных гонораров и одинаковые условия оплаты для кинотеатральных и стриминговых проектов. Также они требуют жестко ограничить использование искусственного интеллекта.