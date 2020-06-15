«Акт Цезаря» — причина ухудшения ситуации в Сирии

В Сирии ухудшается внутриполитическая ситуация. Если раньше сирийский конфликт больше упоминался в качестве противостояния различных внешних сил, то сейчас наблюдаются новые процессы, которые могут повлиять на ход событий в этой стране.

В эти дни президент Сирии Башар Асад решил освободить Имада Хамиса от должности премьер-министра страны. «Президент Асад издал указ 143 за 2020 год, согласно которому глава кабинета министров Имад Мухаммад Хамис освобождается от этой должности», — сообщила, как пишет РИА Новости, пресс-служба Асада.

Хамис был премьером Сирии с июня 2016 года. Причины, по которым Асад принял такое решение, не называются, но догадаться можно. Фактически это увольнение произошло на фоне девальвации сирийской валюты и массовых митингов в разных частях страны.

Украинский эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса не считает, что митинги друзов или арабов в разных частях страны против Асада – это восстание.

«Друзы – это естественные союзники правительства в Сирии и им нет смысла поднимать восстание. Другой вопрос в том, что сейчас в Сирии по многим регионам страны проходят митинги, которые имеют социально-экономические причины. Экономика страны все больше слабеет и большинство населения вышло на митинги из-за обвала валюты страны», — сказал эксперт, комментируя ситуацию для #.

По его словам, причиной девальвации и в целом обострения экономической ситуации в Сирии стало то обстоятельство, что с 17 июля США примут новый пакет санкций против правительства Сирии.

««Акт Цезаря» (новый пакет санкций США против Сирии) предусматривает секторальные санкции в связи с нарушениями прав человека и охватывает целые сферы – такие как промышленность, энергетику, банковский сектор, и очень сильно бьет по национальной валюте. Именно с этим связанно увольнение премьер-министра Сирии Имада Хамиса, которого в последнее время сильно критиковали и депутаты парламента были недовольны его экономической политикой», — считает аналитик.

По его мнению, назначение нового премьер-министра в Сирии не решит коренных проблем, поскольку причины социально-экономического кризиса в Сирии связаны в основном с международными санкциями, которые не позволяют восстановить экономику.

«Из-за санкций они не могут даже купить сырье, импортировать в третьи страны свою продукцию. Даже во время коронавируса они не смогли закупить медикаменты. В Сирии также наблюдается дефицит топлива и решиться она не может. Раньше они везли топливо из Ирана, но из-за санкций против Ирана они не могут закупать топливо и поэтому им приходится сейчас закупать у курдов, которые контролирует нефтяные месторождения Сирии», — сказал он.

По мнению Кусы, все эти митинги в разных регионах грозят дальнейшим расползанием Сирии на разные регионы, децентрализация там уже неизбежна. Либо же экономические проблемы станут причиной нового витка конфликта.

«Нужно сказать, что социально-экономические кризис – это новый тренд региона и то же самое сейчас происходит в Ливане. Кстати, сама Сирия сильно зависит от Ливана, и серьезный кризис в этой стране также оказал свое воздействие на Дамаск. Но сейчас в самом Ливане большие проблемы и кризис, там тоже население вышло на улицы протестовать, а несколько месяцев ранее страна официально объявила дефолт», — резюмировал он.