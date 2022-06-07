Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Украине и в Сирии, сообщает «Газета.Ru».

Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

«Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации в Украине и в Сирии», — сказано в сообщении.

Также министры детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с украинской территории, указало российское военное ведомство,

«Отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе», — добавляется в сообщении.