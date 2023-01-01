Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция продолжает провокационные действия, которые направлены на усиление напряженности в регионе. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Хотя мы протягиваем руку мира, Греция настаивает на продолжении своих провокационных действий и высказываний, которые постоянно усиливают напряженность», — сказал Акар.

30 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявлял, что в НАТО должны озаботиться военными угрозами Турции в адрес Греции из-за «законного права» Афин о расширении своих территориальных вод до 12 морских миль.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года говорил, что Анкара не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море.