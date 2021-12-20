«Для нас очень важно защищать права и интересы туркмен в Керкуке».

Как сообщает «Anadolu», об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в видеоконференции с участием начальника Генерального штаба ВС Турции, генерала армии Яшара Гюлера, замминистров и командиров соединений.

Х.Акар отметил, что ВС Турции будут продолжать борьбу вплоть до уничтожения последнего террориста и подчеркнул, что убежища террористов в Ираке будут уничтожены.

Министр отметил также, что эта борьба координируется с Эрбилем и Багдадом, подчеркнул важность защиты прав и интересов иракских туркмен.

«Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Керкуке», — отметил Х.Акар.