Айя-София сегодня получит статус мечети

Высший административный суд Турции сегодня, как ожидается, официально разрешит изменить статус собора Айя-София в мечеть.

Госсовет Турции, как называют Высший административный суд страны, накануне единогласно поддержал изменение статуса собора. Об этом написал у себя в твиттере местный журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники в правительстве.

По его данным сегодня о решении будет объявлено официально. Инициатор возвращения собору Айя-София статуса мечети президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава страны в конце прошлой недели поручил помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. Перед этим Верховный суд Турции постановил, что статус собора Айя-София в Стамбуле может быть изменен указом президента.

Инициативу Анкары уже резко раскритиковали в Москве и Афинах. В Русской православной церкви её назвали недопустимым нарушением свободы вероисповедания. Госсекретарь США Майкл Помпео также призвал власти Турции сохранить за памятником архитектуры статус музея.

Собор был возведен в 530-х годах нашей эры при византийском императоре Юстиниане I. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году.