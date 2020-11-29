Ай Лачин… — собственные ошибки анализируем и мы

Наверное, и читатели согласятся, что среди оккупированных армянами азербайджанских районов особое место занимали два района – Шуша и Лачин.

Шуша в буквальном смысле слова была нашей карабахской крепостью со своим особым рельефно-стратегическим положением, одни называли и теперь продолжают называть ее музыкальной академией Азербайджана, другие же вообще, нашим духовно-культурным центром.

Поэтому правильно заметил президент Азербайджана: без Шуши наша освободительная война не была бы полной…

Что же касается Лачина, как известно, бывшая НКАО не имела географических границ с Арменией, они обеспечили ее оккупацией Кельбаджарского и Лачинского районов.

В этих коварных стратегических планах Армении особое место занял, конечно, Лачин, который с первых дней армяне называли «гуманитарным коридором».

В последнем трехстороннем соглашении статус «гуманитарного коридора» пока сохраняется за Лачином, но предусматривается его полная передача Азербайджану, т.к. впредь только узкий коридор будет контролироваться российскими миротворцами…

Да, этот процесс завершится в начале следующей недели – 1 декабря. Враг уже покинул два района, предусмотренных в последнем соглашении. Поэтому серьезного повода для беспокойства нет – как уже заметили, враг освободил Агдам и Кельбаджар, таким же образом освободит и следующий район – Лачин.

Но враг не сидит, сложа руки. Ситуация в Армении остается сложной – конечно, пока не подтвердились прогнозы о смене власти, но напряженность сохраняется. Довольно серьезно мутит воду и Франция, Сенат которой рекомендовал правительству признать «игрушечную» НКР, которая скоро останется только в памяти армянских националпреступников…

Что касается других сопредседателей, США пока не выразили какое–то недовольство по поводу последнего карабахского мирного процесса. Пока самым активным вектором в этом процессе является Россия. Официальная политика ее не вызывает какую –то тревогу, нет, пока президент этой страны, ее министры делают все, чтобы требования этого соглашения не оставались на бумаге.

Конечно, позицию каждой страны выражают ее действующие политики, дипломаты и военные деятели. Но нельзя полностью пренебречь позицией или мнением политических интеллектуалов – политологов и политических аналитиков этих стран. И в этом контексте определенную тревогу вызывают подходы российских политологов к последнему мирному процессу. Признаться, статьи некоторых из них не вселяют надежду и оптимизм – эти люди по сей день продолжают анализировать причины поражения Армении, внушая армянам такие тезисы, что, если они «исправят» некоторые свои ошибки, тогда могут через некоторое время восстановить «былое статус-кво» …

По этой причине, сомнения не оставляют и нас: можно ли считать вывод армянских войск из оккупированных территорий завершением мирного процесса?

После освобождения оккупированных районов начнутся ли какие-то новые этапы в процессе или мы уже находимся в преддверии финала процесса? Признаться, мы еще не в состоянии дать исчерпывающий ответ на эти вопросы, т.к. в последнем соглашении об этом конкретно не говорится.

Но нам кажется, что освобождение оккупированных районов уже само по себе весьма крупное, даже военно-дипломатическое событие.

Во-первых, мы весьма удачно завершили первый этап процесса, освободив свои районы. Во-вторых, мы кардинально изменили ситуацию в нагорно-карабахском военно-политическом театре, укрепили свои позиции, теперь диктующей стороной являемся мы, а не Армения.

Поэтому даже лирическо-печальные песни про Лачин уже принимают оптимистические оттенки. Помнится, что в свое время известная песня талантливого певца Махаббата Казымова не оставляла равнодушной даже тех людей, которые не разу не бывали в тех местах.

Да, минорный этап в нагорно-карабахском военно-политическом оркестре-театре уже завершается, наступает черед мажорных нот – не временно, как это утверждают некоторые эксперты ближнего и дальнего зарубежья, а навсегда. Потому что собственные ошибки анализируем и мы, и уверены, что, они уже больше не повторятся…