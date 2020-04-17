Ай да грузины, ай да молодцы!

Грузия вновь отличилась. Как всегда, среди всех стран Южного Кавказа, и даже региональных, именно она оказалась в авангарде, дополнив антикоронавирусные меры еще одним запретом – на сей раз на передвижение легковых автомобилей.

Очередная запретительная мера вводится с целью препятствия распространению коронавируса с 17 апреля на срок действия чрезвычайного положения, то есть пока до 10 мая включительно.

Вообще Грузия с самого начала пандемии одна из первых стала вводить жесткие меры – закрыла школы и дошкольные заведения, приостановила полеты в зарубежные страны, закрыла как воздушные, так и сухопутные границы, потом последовательно стала закрывать на карантин объекты туризма, общепита, крупные торговые центры, посадив всех на жесткий карантин с 21 марта, а с 21:00 до 06:00 вообще действует комендантский час. Полностью приостановлена работа общественного транспорта, введен жесткий регламент работы такси — не больше двух пассажиров на заднем сиденье. Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности, причем выходить из дома, особенно пожилым, разрешено только в случае крайней необходимости. Запрещен на 10 дней въезд и выезд в крупные города Грузии — Тбилиси, Батуми и Рустави. Одним словом, в стране чрезвычайное положение. Причем на фоне минимальных случаев заражения — 348 и смерти -3.

Сравним с соседями:

Азербайджан – число зараженных 1 283, умерших – 15;

Турция – число зараженных 74 143, скончались 1 643;

Армения — число зараженных 1 159, умерших – 18;

Россия — число зараженных 27 938, умерших – 232;

Иран — число зараженных 77 995, умерших – 4 869;

В мире — число зараженных 2 101 164, умерших – 140 773.

В то время как некоторые страны, в которых число случаев заражения и смертность в разы больше, чем в Грузии, анонсировали смягчение карантинного режима, Грузия продлевает режим чрезвычайного положения. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 апреля объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели — ослабление ограничительных мер коснется магазинов площадью не более 800 квадратных метров, веломагазинов и книжных — они заработают с 20 апреля, с 4 мая откроются школы и парикмахерские. Между тем, в ФРГ число зараженных 135 549, а умерших – 3 850.

Израиль, где число случаев заражения 12 591, а умерших 140, тоже намерен постепенно возвращаться к прежней жизни, о чем тоже заявил министр обороны Нафтали Беннет. Начать там решили с восстановления практически в полном объеме сфер производства, торговли и услуг, за исключением индустрии отдыха и развлечений, мероприятий, подразумевающих большое скопление людей. При этом, согласно плану Беннета, на работу не должны возвращаться сотрудники, старше 65-ти лет и граждане с хроническими заболеваниями.

Американский президент тоже собрался отменять санитарные ограничения и уже представил трехэтапный план снятия карантина, продолжая при этом и дальше защищать пожилых граждан и уязвимые группы населения. И это при том, что США стойко удерживают первое место в мире по заболеваемости — 672 931 случаев инфицирования и 34 386 летальных исходов.

Грузинская же власть, как видно, не только решила просто перестраховаться, а организовала мощное «Движение Сопротивления» вирусу, противодействуя ей всеми своими силами и по всем направлениям общественной и экономической жизни. И усилия грузинского правительства реально более чем эффективны. Ведь известно, что против коронавируса пока нет иного средства, кроме карантина и тестирования. Вакцину мир еще не придумал. Вот Грузия и защищается всеми доступными ей средствами, и как выясняется, весьма продуктивно. Кстати, как в Грузии организована выявляемость в возможном очаге инфекции, мы увидели на примере организации массового обследования жителей Марнеули и Болниси — районов компактного проживания азербайджанцев. После того, как в Марнеули была выявлена инфицированная коронавирусом женщина, грузинские власти ввели в этих двух районах строгий карантинный режим, направили туда бригады эпидемиологов и врачей, очень оперативно организовали там тестирование, причем массовые тесты проводились впервые именно в этих районах, хотя на тот период и в других грузинских регионах были зарегистрированы случаи заражения. Но, видимо, решение о массовом тестировании было принято с учетом того обстоятельства, что инфицированная женщина накануне присутствовала на церемонии поминок с участием большого скопления людей.

Вообще, молва о грузинской медицине обошла весь свет, о высоком профессионализме грузинских врачей азербайджанцы знают не понаслышке – дорогу на диагностику и на лечение, в том числе санаторно-курортное, проложили они давно. Поэтому такая оперативность и профессиональный подход в Марнеули и Болниси от грузинских медиков и властей были ожидаемы. На примере организации антикоронавирусных мер в этих двух азербайджанских регионах можно сделать выводы о том, как у наших соседей поставлена работа по борьбе с коронавирусом, да и цифры говорят сами за себя. Ай да грузины, ай да молодцы!