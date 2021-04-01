Агент Холланда прилетел в Барселону

Агент Мино Райола и Альф-Игне Холланд, являющйися отцом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холланда, прилетели в Барселону. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, в аэропорту их встретил человек, представляющий интересы новоизбранного президента сине-гранатовых Жоана Лапорты.

Отмечается, что повышенный интерес к норвежцу также проявляют «Манчестер Сити», мадридский «Реал», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги скандинав провел 21 матч, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что Альф-Инге Холанд выступал за «Манчестер Сити» с 2000 по 2003 год. (sports.ru)