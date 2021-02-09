Агамир Султанов: «Потери врага превысили наши потери более чем в два раза»

«Наша армия точным огнем уничтожила систему обороны, созданную врагом за 30 лет».

Как сообщает АПА, об этом заявил командующий ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской Армии генерал-майор Агамир Султанов во время поездки в N-скую воинскую часть, организованной для освещения деятельности ракетных и артиллерийских войск Азербайджанской Армии.

«Следует отметить, что потери врага превысили наши потери более чем в два раза», — отметил он.

Генерал отметил, что только за время Отечественной войны артиллерийскими войсками было уничтожено более 380 артиллерийских установок противника: «Самоходные и реактивные установки обеспечили огневую поддержку нашим подразделениям, которые успешно прошли опасную, требующую особого профессионализма горную лесную дорогу, которая вела к освобождению города Шуша от оккупации и победе».

А.Султанов также отметил, что оперативные планы противника были нарушены и разгромлены точными ударами ракетных комплексов большой дальности — дивизионов оперативно-тактической и реактивной артиллерии.