Газовые баталии России и ЕС продолжают набирать обороты. Вслед за скандалом с закупками российского газа энергетическими компаниями Болгарии и Польши последовал новый информационный фон. Европа намерена заменить российское топливо… африканским.

На это обстоятельство указывают СМИ со ссылкой на агентство Bloomberg, апеллирующее в свою очередь к проекту соответствующего документа. По данным издания, только в текущем году Евросоюз собирается как минимум на две трети сократить зависимость от поставок из РФ в связи с войной в Украине и односторонних изменений, которые Россия пытается внести в контракты с ЕС. В качестве альтернативных импортеров топлива могут выступить Нигерия, Сенегал и Ангола, у которых имеется «в значительной степени нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа».

Как выяснилось по итогам экстренного заседания Совета Евросоюза, ЕС планирует расширить сотрудничество с этими странами в области поставок топлива, а соответствующее соглашение могут подписать уже до конца мая. В свете этих планов Алжир уже долгие годы продвигает свой проект Транссахарского газопровода, по которому газ пойдет из Нигерии в Европу. Начало строительства этой самой длинной в истории газотранспортной инфраструктуры трубы планировалось на начало 2023 года. Впрочем, еще в 2016 году были озвучены намерения по строительству альтернативного Транссахарскому газопровода из Нигерии и Марокко. Словом, все это пока обсуждается и требует времени.

Среди прочих вариантов поставок – Израиль и Египет. По мнению ЕС, меморандум с этими странами позволит удвоить до 20 млрд кубометров ежегодную пропускную способность Южного газотранспортного коридора. Однако реализация плана поставок средиземноморского газа в Европу, которую лоббируют Израиль при поддержке Турции, упирается в давний конфликт между Турцией и Грецией и Кипром по поводу границ их экономических вод в Северо-Восточном Средиземноморье.

Bloomberg также информирует, что проект документа предусматривает увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) до 50 млрд кубометров в год и увеличение поставок газа традиционными методами на 10 млрд кубометров в год от поставщиков не из России.

В этом должны помочь США — в работе находится соглашение, по которому Штаты могут поставить до 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и в дальнейшем ввозить в ЕС по 50 млрд кубометров газа ежегодно. По свидетельству экономиста Халида Керимли, в странах Старого Света усилились дискуссии по поводу перехода на альтернативные российским маршруты поставок газа:

«Сегодня для замещения российских газовых поставок рассматривают транспортировку природного топлива из африканских стран — Алжира, Нигерии и Катара. Однако, несмотря на строительство газопровода из Алжира и Нигерии в Европу, резко увеличить мощность газотранспортной инфраструктуры невозможно», — считает Керимли. Речь о газопроводе Нигерия-Марокко, который является продолжением проекта Западно-Африканского газопровода – тот достиг Ганы и уже операционный для Бенина и Того. В текущих планах продлить трубу вдоль побережья для Марокко. Кстати, в начале апреля европейские политики начали уговаривать нигерийские власти и Нигерийскую национальную нефтяную компанию увеличить поставки газа в страны ЕС. Те, в свою очередь, предложили западным инвесторам, работающим в стране, нарастить инвестиции.

Словом, планы планами, а газ нужен уже сейчас. «Судя по всему, газовая проблема становится краеугольным камнем, тем самым фактором, загоняющим Европу в угол, — говорит экономист в беседе с #. – Потому, полагаю, в вопросе с переходом на рублевую оплату за российское природное топливо от ультиматума РФ откажутся не все страны ЕС. Иные члены этого объединения могут последовать примеру Польши и Болгарии и не оплачивать газ в рублях, другие же не смогут себе позволить столь выраженную категоричность. Сегодня поставки российского газа в Европу осуществляются через Германию, Нидерланды, Турцию, Венгрию и Беларусь. Венгрия уже объявила, что будет покупать российский газ за рубли. Турция не входит в список недружественных стран и продолжит покупать российский газ, как обычно».

По мнению аналитиков, Европа может отказаться от российского газа, однако диверсификация маршрутов дело не быстрое. Как считает директор Фонда энергетического развития РФ Сергей Пикин, разговоры Германии о будущем замещении касаются периода в пять или десять лет:

«А до этого будущего дожить надо, еще масса всего может произойти по дороге. Мир меняется, уровень неопределенности зашкаливает. Даже в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что максимум, на что может рассчитывать Европа при последовательной работе в русле отказа от российского газа, – это одна треть. На этом фоне все энергоносители торгуются на исторических максимумах. Такое, конечно, негативно сказывается на потребителях, поскольку формирует высокие инфляционные тренды в мире и Европе».

На импорт российского топлива приходится до 40% потребления в ЕС. Рынок обеспокоен возможными остановками поставок газа через Украину, либо полным их прекращением по системе трубопроводов, протянутых в Европу. Говоря об отказе Европы от российских поставок, речь о 155 млрд кубов газа – примерно столько ЕС импортировал из РФ в минувшем году. Словом, проект не из легких и найти альтернативу таким объемам в сжатые сроки не получится.