Русский парень лежит на афганской земле.

Муравей-мусульманин ползёт по скуле.

Очень трудно ползти… Мёртвый слишком небрит,

и тихонько ему муравей говорит:

«Ты не знаешь, где точно скончался от ран.

Знаешь только одно — где-то рядом Иран.

Почему ты явился с оружием к нам,

здесь впервые услышавший слово «ислам»?

Что ты дашь нашей родине — нищей, босой,

если в собственной — очередь за колбасой?

Разве мало убитых вам, — чтобы опять

к двадцати миллионам ещё прибавлять?»

Русский парень лежит на афганской земле.

Муравей-мусульманин ползёт по скуле,

и о том, как его бы поднять, воскресить,

муравьёв православных он хочет спросить,

но на северной родине сирот и вдов

маловато осталось таких муравьёв.

Это стихотворение написано в 1983 году Евгением Евтушенко. До начала вывода советских войск из Афганистана в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. СССР оставалось пять лет. Позже было подсчитано, что военную службу на территории ДРА проходили более 620 тысяч советских граждан, в их числе 525,5 тысячи солдат и офицеров ВС СССР, 21 тысяча гражданских служащих, 95 тысяч представителей КГБ СССР (включая пограничные войска) и МВД СССР.

Есть и другая статистика, трагическая. По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в Афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) оценивались следующим образом: Советская Армия — 14 427 человек, КГБ — 576 человек (в том числе 514 военнослужащих погранвойск), МВД — 28 человек. Итого — 15 031 человек.

Сейчас уже признано, что это были совершенно безумные и, главное, бесполезные, потери. Мира на афганской земле нет до сих пор. Периодически там сменяется власть, регулярно льется кровь. А судьба советских «афганцев», если отбросить все эти песни о них и показную героизацию, была печальной. Они оказались брошенными и забытыми. И напоминаю обо всем этом я вовсе неспроста.

История имеет особенность повторяться. С момента написания стихотворения Евтушенко прошло почти 39 лет. И мы видим, что заданные поэтом вопросы, актуальны по сей день. Напомню, что 5 января 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о поддержке, заявив о наличии «террористической угрозы». Он утверждает, что в Казахстане действуют «террористические банды, подготовленные за рубежом».

Уже сейчас эти аргументы президента РК вызывают сомнения. Есть огромное количество заявлений со стороны рядовых жителей Казахстана, утверждающих, что они вовсе не террористы, а рядовые граждане своей страны, которые вышли на протест в связи с кучей проблем социально-экономического характера. Плюс, их возмущает та ложь, что льется в местных СМИ, когда требования избавить страну от чудовищной коррупции и правления клана Нурсултана Назарбаева, выдвиженцем которого является и президент РК Токаев, приводят к жестокому, кровавому подавлению акций протеста.

Так или иначе, но слишком большое количество политиков, политологов, журналистов из самых разных стран мира, в том числе и из Казахстана и России, открыто заявляют, что события в этой стране являются ее внутренним делом, а ввод войск ОДКБ был ошибочным решением. И тут уместно напомнить, что основная нагрузка, в плане численности отправленных в РК войск ОДКБ, выпала на Россию. Она направила в Казахстан подразделения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Одновременно сформирована группировка военно-транспортной авиации из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124, которая начала круглосуточно перебрасывать подразделения российского контингента в Казахстан с аэродромов «Чкаловский» (Московская область), «Иваново-Северный» (Ивановская область) и «Ульяновск-Восточный» (Ульяновская область).

По заявлению представителя российского МИДа Марии Захаровой, войска направлены в Казахстан на «ограниченный по времени период». Это утверждение вызывает большое сомнение у многих политиков в РК, РФ, в других странах мира. «Один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — заявил госсекретарь США Блинкен.

Сколько, в конечном итоге, будут присутствовать войска ОДКБ, а по сути российские войска, в РК — покажет время. Я же, возвращаясь к стихотворению Евтушенко, хочу задаться вопросом — что может дать Россия, в которой пока нет очередей за колбасой, но которая имеет миллионы нищих граждан, Казахстану? Согласно расчетам Росстата, по итогам девяти месяцев прошлого года за чертой бедности в России находилось 12,1% населения (17,6 млн человек). Это почти столько, сколько проживает во всем Казахстане!

Приведу еще цифры. Согласно исследованиям российских ученых, с 1989 по 2020 год численность населения сократилась примерно в 70% городов России. По данным Росстата, в 2020 году самое активное сокращение населения зафиксировали в трех федеральных округах: Приволжском (110 800 человек), Сибирском (54 200) и Дальневосточном (21 300).

Объяснение происходящему — структурный кризис в экономике, в том числе деиндустриализация, что ведет к безработице и потере у людей средств к существованию. Плюс, естественная убыль населения происходит, когда смертность превышает рождаемость. Население стареет, а новых жителей не прибавляется. С последним умершим жителем поселение перестает существовать, становясь «населенным пунктом без постоянного населения». И таких «городов-призраков», опустевших деревень и поселков в РФ становится все больше и больше.

Казалось бы, руководству РФ нужно сконцентрироваться на решении этих, важнейших проблем. Но, мы видим совсем иное. Мы видим, по сути, отчаянные попытки «возрождения СССР», пусть и в усеченном формате. Уже произошла аннексия Крыма и развязывание Россией войны на Донбассе. Ранее РФ развязала войну против Грузии и признала «независимость» Южной Осетии и Абхазии. Теперь вот, мы видим ввод войск ОДКБ, читай российских войск, в Казахстан. Который многие казахские политики и общественные деятели называют оккупацией. А еще мы слышим провокационные заявления разного рода российских политиков о необходимости «присоединения» к РФ части территорий РК.

Ну и федеральные российские телеканалы, как это уже давно заведено, героизируют весь этот процесс. Про стремительно растущие социально-экономические, демографические проблемы РФ, они ничего не говорят. Они действуют ровно так, как действовала советская пропаганда, оправдывая ввод и присутствие советских войск в Афганистане. Увы, но приходится признавать, спустя 39 лет, актуальность всего того, о чем писал прекрасный поэт. Действительно, «на северной родине сирот и вдов маловато осталось таких муравьёв…»