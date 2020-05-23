Афганистан заменит вертолеты Ми-17 на американские

Вооруженные силы Афганистана окончательно заменят российские вертолеты Ми-17В-5 на американские машины к 2023 году.

Как передает ТАСС, об этом говорится в отчете исполняющего обязанности генерального инспектора Министерства обороны США Шона О’Доннела по ситуации в Афганистане в январе — марте 2020 года, составленном для Конгресса США.

«Министерство обороны США не изменило своей стратегии по замене афганских вертолетов Ми-17 российского производства на американскую винтокрылую технику. Вместе с тем предполагаемые объемы закупок были пересмотрены», — говорится в отчете.

«В соответствии с полугодичным отчетом Минобороны США о ситуации в Афганистане, направленном в Конгресс в декабре 2019 года, ведомство одобрило финальную стадию модернизации афганской авиации, в соответствии с которой средние вертолеты CH-47 заменят Ми-17 специального авиационного крыла [армии Афганистана] к 2023 году», — подчеркивается в документе.

Минобороны США закупает модернизированные вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook для замены российских вертолетов Ми-17В-5, состоящих на вооружении афганской армии. Первоначально планировалось поставить 159 UH-60, однако впоследствии эта цифра сократилась до 53 машин. В базовом плане модернизации афганского вертолетного парка от 2016 года вертолеты CH-47 отсутствовали, однако американские военные приняли решение поставить Афганистану 20 единиц Chinook.

К концу октября 2014 года Россия поставила Афганской национальной армии 63 военно-транспортных вертолета Ми-17В-5.