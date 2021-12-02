Был в древнем Риме такой император — Гай Юлий Цезарь Август Германик, более известный как Калигула. У того был любимый конь – Инцитат. Согласно легенде, император к этому животному питал огромную любовь, которая доходила до патологии.

Светоний в «Жизни двенадцати цезарей» пишет о том, что Калигула так любил этого жеребца, что построил ему конюшню из мрамора с яслями из слоновой кости, золотой поилкой, и дал пурпурные покрывала и жемчужные украшения. Затем он отвёл ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей. Сначала Калигула сделал его гражданином Рима, затем сенатором и, наконец, занёс в списки кандидатов на пост консула. Дион Кассий уверяет, что Калигула успел бы сделать коня консулом, если бы не был убит…

С той поры прошло две тысячи лет. За этот период человечество сделало огромный скачок в развитии, поменялось практически всё, и казалось бы, теперь историй, подобных вышеописанной, не может произойти. Но это только кажется. Как свидетельствуют события, дело Калигулы живёт и по сей день. Правда, немного завуалированно, в некотором камуфляже, но живёт. И свидетельством тому последнее решение Исполкома АФФА, согласно которому главный тренер сборной Азербайджана по футболу сохранил за собой этот пост до октября 2022 года. Хотя практически вся спортивная общественность страны не раз высказывала свою категоричную позицию: итальянец должен уйти, каждый день его пребывания у руля главной команды страны – это огромный шаг, сделанный назад. Но в АФФА опять выбрали самый худший из всех плохих вариантов. Сборную опять будет тренировать Де Бьязи – тренер, которому так и не удалось своими действиями практически за 1,5 года разъяснить болельщикам, какую именно команду он хочет создать, какую тактику предпочитает, каковы его прерогативы на футбольном поле.

Против Де Бьязи и неумолимая статистика. Если сравнить результаты итальянца (в 20 играх 2 победы, 6 ничьих и 12 поражений) с достижениями его ближайших предшественников, то получится просто удручающая картина. Например, в 2014-2017-х годах национальная команда Азербайджана провела под руководством Роберта Просинечки 23 игры. Было одержано 6 побед, 6 раз команды соглашались на мировую, 11 раз победу првздновали наши соперники. Показатель сменившего хорвата Гурбана Гурбанова ещё более приличный. В 2017-2018-х годах он 12 раз выводил на поле главную команду страны. Под его руководством наши футболисты одержали 4 победы, 5 раз играли вничью, и всего трижды проигрывали. Но тогда АФФА сочло этот показатель неприемлемым, отправив Гурбанова в отставку.

А что же теперь? Неужели приоритеты настолько поменялись? Или есть какая-то закулисная этой необъяснимой любви федерации к аморфному итальянскому специалисту, этакому Инцитату XXI века? Потому что никакого логического объяснения выбору АФФА нет. Федерация вновь просто наплевала на мнения специалистов, журналистов, простых болельщиков. А это значит, что нас ждёт ещё один год унылых игр сборной с последующими бессвязными «объяснениями» Де Бьязи и заверениями, что поражения, оказывается, это на самом деле вовсе не плохо, как нам всегда казалось, а это показатель стремительного развития, видимого лишь самому итальянцу и его покровителям в АФФА. Что ж, нам искренне жаль наш футбол, и прежде всего себя – простых болельщиков. Видимо, пока решения в федерации принимают Калигулы, лучшей участи ожидать просто не приходится, и нам придётся смириться с Инцитатом, навязанным нам в качестве сенатора азербайджанского футбола.