АФФА решила не штрафовать клубы

В связи с пандемией коронавируса Исполнительный комитет АФФА не стал штрафовать некоторые клубы.

Об этом Report сообщил руководитель группы лицензирования АФФА Сархан Гаджиев.

По его словам, Исполком не стал штрафовать клубы «Карабах», «Зиря» и «Сабаил» из-за отсутствия женских команд.

С.Гаджиев отметил, что вышеназванные клубы были оштрафованы в предшествующие годы по той же самой причине: «В этом году, учитывая сложившееся положение, Исполком пошел навстречу клубам. При клубе функционируют различные команды. Согласно правилам лицензирования, у каждого клуба должна быть женская команда. В противном случае клубу грозит штраф в размере 10 тысяч манатов. В этом году Исполком решил не применять штрафы».