Дисциплинарный комитет (ДК) Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) наказал трех футболистов «Кяпаза», а также двух футболистов клуба «Зиря».

Во время сегодняшнего заседания комитета была дана правовая оценка негативным случаям, произошедшим во время матча «Кяпаз» и «Зиря» в рамках 18-го тура азербайджанской Премьер-лиги.

Игроки гянджинского клуба Эльчин Алиджанов и Георгий Кантария дисквалифицированы на один матч из-за красных карточек, а Михели Эргемлидзе получил аналогичное отстранение за красную карточку, полученную по окончании встречи.

ДК также оштрафовал гянджинский клуб на 6 200 манатов, в том числе 4 800 манатов — за три красные карточки.

А в составе «Зиря» были наказаны два игрока — Джошгун Диниев и Неманья Анджелкович, получившие красные карточки. Они пропустят первый матч, который состоится в 2023 году. Но, в отличие от Анджелковича, Диниеву придется пропустить два матча. Также бакинскому клубу придется заплатить штраф в размере 2 600 манатов.

Отметим, что матч «Зиря» — «Кяпаз» завершился со счетом 2:2.