Аэропортов станет больше: превратится ли Азербайджан в авиационный хаб?

С освобожденными территориями связано много планов, которые поэтапно будут претворяться в жизнь. В частности, там будут построены международные аэропорты. Уже начато строительство такого аэропорта в Физули, который, как отмечают эксперты, можно будет использовать как для пассажироперевозок, так и для перевозок грузов.

По этому поводу депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов заявил СМИ, что строительство новых аэропортов в освобожденных районах позволит превратить Азербайджан в авиационный хаб.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов считает, что освобожденные территории имеют все основания превратиться в центр деловой активности, а это означает, что превращение их в транспортный хаб реалистично. Тот рывок в экономическом развитии, который демонстрирует Азия, ставит актуальность процессов, связанных с перевозками, на более высокий уровень.

«Авиатранспорт с точки зрения оперативности увеличит объемы грузоперевозок, но важно, насколько наши национальные операторы, соответствующие госструктуры будут действовать эффективно. Сейчас деятельность национального авиаперевозчика оставляет желать лучшего, и Азербайджан теряет огромные потенциальные транспортные дивиденды. Несмотря на высочайшего уровня инфраструктуру, высококачественный аэропорт, он все эти годы работал неэффективно и это привело к негативным результатам в сфере авиаперевозок в стране. Вместе с тем министерство транспорта, связи и высоких технологий должно играть существенную роль с точки зрения того, чтобы Азербайджан вышел на конкурентоспособные показатели в сфере развития транспортных перевозок»,–сказал он #.

По словам экономиста, нужно поставить определенные нормативы перед министерством и перевозчиком. И необходимо посмотреть, насколько они справляются с работой, чтобы не было так, что они функционируют, а результата нет, но одни и те же люди остаются на одних и тех же позициях долгие годы и фактически страна теряет огромные экономические, а значит и политические дивиденды. Нужен механизм общественного контроля и вышеупомянутые структуры должны за выполнение нормативов нести ответственность.

Сегодня, как подчеркивает Мамедов, рынок перевозок высоко конкурентный и недопустимо, чтобы из-за некомпетентности отдельных чиновников наша страна не могла воспользоваться имеющимися преимуществами.

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли, комментируя # вопрос строительства новых аэропортов, отметил, что преимущество нашей страны в том, что она находится на стыке Европы и Азии.

«В свое время я выиграл гранд, в рамках которого подробно исследовал вопрос того, что Азербайджан может превратиться в некий мост между Европой и Азией. Для этого я изучил историческое прошлое нашего региона. Империи, которые существовали на этой территории, контролировали Шелковый путь. Устойчивость Азербайджана в частности обеспечивалась как раз за счет транзита. Сейчас в Азербайджане устойчивое развитие обеспечивает нефть, но через 20-30 лет его могут обеспечивать именно транспортные пути»,–сказал эксперт.

По его словам, тут можно привести в пример Турцию, которая стремится воспользоваться своими географическими преимуществами. В частности, там не так давно построен самый большой аэропорт в мире.

Возвращаясь к освобожденным территориям, Гарибли отметил их большие транзитные возможности.

«Азербайджан и правда превращается в транспортный хаб, и государство вкладывает в это большие деньги. Для того, чтобы мы превратились в такой хаб транспортная инфраструктура должна максимально улучшаться. Затраты себя в любом случае оправдают», – говорит экономист.

Рейтинговые агентства каждый год изучают рейтинги стран, и если в стране вкладывают средства в транспортную инфраструктуру, это считается признаком улучшения инвестиционного климата и улучшает рейтинг страны. Трансмодальность, по словам Гарибли, дает нам преимущества – можно поставлять товары морским, железнодорожным путем, посредством авиаперевозок.

«Если говорить об аэропорте в Физули, то там, безусловно, строительство аэропорта целесообразно. К тому же, оттуда можно будет летать в Шушу, которая объявлена культурной столицей Азербайджана, гдг будут проводиться различные мероприятия», – сказал он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что строительство крупных аэропортов –дорогое удовольствие. Только одна полоса обходится около 3 миллиардов долларов – нужно освещение, посадочные локаторы и т.д.

По его мнению, надо делать ставку на малую авиацию и в основном делать ставку на внутренние рейсы. Хотя можно подключить и международные рейсы, но транспортные средства должны быть соответствующими.

Агаев подчеркнул, что аэропорт окупается минимум через 25 лет, и он считает, что одного аэропорта гражданского назначения в Физули на освобожденных территориях достаточно. Если будут рейсы внутри страны, это подстегнет внутренний туризм. А один турист, по его словам, создает 7 рабочих мест.

«Но строить несколько аэропортов нет необходимости. У нас есть аэропорт в Гябяля, в Лянкаране, в Гяндже, и, по сути, они стоят мертвым грузом, их особо не используют. То же может случиться и с новыми аэропортами. К тому же, – говорит эксперт, – надо учитывать рельефные и климатические условия на освобожденных территориях, и надо помнить о том, что это приграничные зоны и вопрос обеспечения безопасности там будет стоять особенно остро».