Аэропорт Гейдар Алиев временно переходит на ограниченный режим работы

В связи с введенным военным положением на территории Азербайджана Международный аэропорт Гейдар Алиев временно переходит на ограниченный режим работы.

Как передает  пресс-служба аэропорта, приостановлены все рейсы «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) по направлению Баку-Нахчыван-Баку, запланированные до 30 сентября включительно.

Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку-Лондон-Баку, запланированный на 1 октября, и Баку-Берлин-Баку, запланированный на октября.

Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты, либо вернуть свои деньги.

Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай-Баку-Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, авиакомпания «Аэрофлот» — авиарейсы Москва-Баку-Москва на 1 и 4 октября, авиакомпания «Белавиа» — авиарейсы Минск-Баку-Минск на 2 и октября.

За дополнительной информацией пассажиры данных отмененных рейсов могут обратиться в указанные авиакомпании.

| 2020-09-28T12:22:25+04:00 28 сентября 2020, 12:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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