Адвокат Трампа лишился почетной степени

Миддлберийский колледж либеральных искусств лишил почетной степени адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани после того, как юрист сделал заявление на митинге сторонников президента, закончившемся штурмом Капитолия. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Миддлберийский колледж принял решение отозвать почетную степень, которую он присвоил адвокату президента Руди Джулиани в 2005 году, и проинформировал об этом офис господина Джулиани», — говорится в заявлении колледжа.

В своем выступлении адвокат призывал к «суду боем».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. (gazeta.ru)