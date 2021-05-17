Адалят Гаджиев: Это награда всего нашего коллектива!

«Награждение было неожиданным и очень приятным. Орден Дружбы – это то, что всем нам нужно. Сегодня очень важно жить в мире, дружбе и согласии. Считаю, что театр, и в целом, искусство, призвано служить именно этим целям. И в этом смысле, я испытываю большое счастье, что мой скромный вклад был оценен таким образом», — прокомментировал в интервью # главный режиссер Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра, Народный артист Азербайджана Александр Шаровский присуждение ему Ордена Дружбы Российской Федерации.

Отметим, что накануне Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республики были награждены директор Русского драматического театра им. Самеда Вургуна Адалят Гаджиев – Медалью Пушкина и главный режиссер театра Александр Шаровский – Орденом Дружбы.

В интервью # Адалят Гаджиев признался, что череда радостных событий, происходящих в нашей стране и в нашей культуре, захлестывает эмоции:

«Присвоение нашему театру звания «Академический», присуждение званий и премий нашим актерам, участие наших артистов и главного режиссера в фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше, и вот теперь – награждение от президента России Владимира Путина. Во всем этом я вижу заслугу руководства нашей страны – президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, благодаря сбалансированной политике которых, Азербайджан добился больших высот абсолютно во всех сферах и областях. Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень, а то, какую роль играет в нашей стране русский язык, известно всем. Театр – это целый мир, а русская классика, наравне с азербайджанской, всегда была на особом счету в нашем театре. Ну, как можно не любить Пушкина, Чехова, Достоевского?!

Я считаю, что в моем лице — это награда всего нашего коллектива. Наш театр любят не только в Азербайджане, мы выступали на лучших площадках Москвы, Санкт – Петербурга, Киева, Одессы, Тбилиси, в Молдавии и Израиле… И везде нас принимали восторженно и тепло. Подобное отношение, а также забота руководства страны вдохновляет нас на еще большие достижения и отдачу во благо зрителя!» — заявил директор театра.

Медаль Пушкина — государственная награда Российской Федерации, которой награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.

Орден Дружбы — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.