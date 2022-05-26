Российский бизнесмен Роман Абрамович закрыл сделку по продаже английского футбольного клуба «Челси». Новый владельцем ФК стал американский консорциум, который возглавляет Тодд Боэли.

Об этом идет речь в отчете об акциях от 26 мая, обнародованном Companies House, сообщает УНИАН.

Министерство иностранных дел и министерство финансов Португалии разрешили Абрамовичу продать «Челси». При этом Португалия получила гарантии от Великобритании, что средства от сделки используют в гуманитарных целях, а Абрамович не получит выгоды.

Кроме того, следку одобрили в правлении Английской премьер-лиги и британское правительство.