Абэ поставил премьерский рекорд

Действующий японский премьер Синдзо Абэ поставил рекорд по длительности непрерывного пребывания на посту, обогнав двоюродного деда Эйсако Сато, который возглавлял японское правительство 2798 дней (1964-1972 годы).

В ноябре прошлого года он обошел другого рекордсмена по совокупному числу дней на премьерском посту: Кацуро Таро был главой японского правительства в начале двадцатого века.

Абэ был впервые избран премьером (пост занимает глава партии, победившей на выборах в парламент) в 2006 году, через год ушел по болезни. В 2012 году политик был избран председателем правящей Либерально-демократической партии, в 2015 и 2018 году переизбран. (Вести.Ру)